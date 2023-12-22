مسؤول ملف "الأونروا" بحركة "الجهاد" في لبنان طالب باستقالة لارزيني بعد إدانته الفصائل الفلسطينية

اعتبر مسؤول ملف "الأونروا" في حركة "الجهاد الإسلامي" في لبنان جهاد محمد، أنّ "ما صدر على لسان المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لارزيني، في رسالته الأخيرة، والتي اتّهم بها المقاومة الفلسطينية بأنّها ارتكبت "مجزرة" بحقّ الإسرائيليّين في 7 تشرين الأوّل، وأنّ ما فعله العدوّ الصّهيونيّ كان ردّ فعل على هذه المجزرة، هو أمرٌ مرفوض ويجب سحبه فورًا وتقديم إستقالته والاعتذار للشعب الفلسطيني، في ظل وجود عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، نتيجة العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة".

ولفت إلى أنّ "تصريح لارزيني هو أمر في غاية الخطورة، ويساهم في إعطاء هذا العدو مبررًا للإستمرار بجرائمه ومجازره بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، متناسيًا بأن نشأة وكالة الأونروا جاء بسبب نكبة الشعب الفلسطيني على أيدي العصابات الصهيونية التي طردت أصحاب هذه الأرض من ديارهم بفعل المجازر".