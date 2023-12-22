أمن الدولة احبطت عملية تهريب 2 طن من حبوب الكبتاغون وتوقيف المهربين

تمكنت المديرية العامة لأمن الدولة، نتيجة متابعة دقيقة ومستمرة منذ فترة، من تعقب شاحنة في بيروت محملة بـ2 طن من حبوب الكبتاغون وتمكنت من مصادرتها مع حمولتها وتوقيف المهربين، وكانت وجهتها دولة أفريقية تمهيدًا لنقلها إلى الخليج.

وتجري التحقيقات بإشراف القضاء المختص لمعرفة كامل أفراد الشبكة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، عن عملية جديدة لشعبة مكافحة المخدرات في الجمارك ضبطت خلالها حوالي 9 مليون حبة كبتاغون معدة للتهريب داخل شحنة أكياس من الحبوب من مرفأ بيروت إلى كينيا كوجهة أولى.

ولفت، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "التحقيقات مستمرة لتوقيف الفاعلين".