مولوي يقوم بجولة تفقدية في مطار بيروت عشية الأعياد

وصل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، إلى مطار بيروت الدولي، للقيام بجولة تفقدية، عشية الأعياد. هذا، ويشهد المطار حركة ناشطة قبيل أيام قليلة من عيدي الميلاد ورأس السنة، وتعج قاعاتا الوصول والمغادرة بالمسافرين من وإليه. كما تسجل حركة الوافدين إلى لبنان ارتفاعا، لا سيما أن الأرقام تشير إلى وصول ما يقارب الـ13000 وافد يوميًا إلى لبنان.

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