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مولوي يقوم بجولة تفقدية في مطار بيروت عشية الأعياد

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وصل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، إلى مطار بيروت الدولي، للقيام بجولة تفقدية، عشية الأعياد.

هذا، ويشهد المطار حركة ناشطة قبيل أيام قليلة من عيدي الميلاد ورأس السنة، وتعج قاعاتا الوصول والمغادرة بالمسافرين من وإليه. كما تسجل حركة الوافدين إلى لبنان ارتفاعا، لا سيما أن الأرقام تشير إلى وصول ما يقارب الـ13000 وافد يوميًا إلى لبنان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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