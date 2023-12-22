ميقاتي عرض مع رئيس وزراء الدنمارك الأوضاع في غزة وجنوب لبنان: للإسراع في وقف الحرب

تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصالًا من رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن شكرته خلاله على الرسالة التي وجهها إليها مثمّنًا القرار الذي اتخذه البرلمان الدنماركي بشأن حظر حرق المصحف الشريف.

وخلال الاتصال، تم عرض العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في غرة وجنوب لبنان، حيث تم التشديد على ضرورة الإسراع في وقف الحرب والتوصل الى حل سلمي عادل وشامل.