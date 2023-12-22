أفادت مصادر حزب "القوات اللبنانية" قناة الـ"إم تي في"، بأنّ "المشاورات الجانبية قادرة على حل أزمة الفراغ الرئاسي وسنتحرك بزخم مطلع العام أيضًا". وكان قد وجه رئيس "القوات" سمير جعجع كلمة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري أشار فيها إلى أنّ "المشاورات الجانبيّة هي الطريق الوحيد للوصول الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، في بيان له.

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "القوات" لـ"mtv": المشاورات الجانبية قادرة على حل أزمة الرئاسة وسنتحرك بزخم مطلع العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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