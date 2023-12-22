انت الان تتابع خبر الاعلام والاتصالات تصف ما حدث في ابو غريب بالعمل التخريبي وتتوعد بملاحقة الفاعلين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للهيئة، ورد لـ الخليج 365، أنها "تلقت عدداً كبيراً من شكاوى المواطنين والشركات المرخصة أصولياً حول انقطاع خدمة الانترنت في منطقة أبو غريب في بغداد".

وأشارت إلى أنه "انطلاقاً من الدور التنظيمي لها بموجب الأمر 65 النافذ ولغرض الحفاظ على حقوق المستهلكين ومنع الاحتكار في سوق الاتصالات، قامت بإرسال عدد من الفرق الفنية والتي أجرت كشفا ميدانياً في المنطقة أعلاه".



وأكدت الفرق الفنية للهيئة "قيام شركات غير مرخصة بقطع كابلات تزويد خدمة الانترنت عن عشرات الأبراج المرخصة في المنطقة، بدعوى تعاقد هذه الشركات مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية واحتكار تقديم الخدمة لهم في تلك المناطق، كما قامت تلك الشركات باستخدام ترددات وأجهزة مايكروية غير مرخصة تؤثر سلباً على تخصيصات الشركات المرخصة التي تعمل بصورة أصولية".

وسجلت الفرق الفنية للهيئة "عدداً من المخالفات القانونية بحق الشركات غير المرخصة والمخربة والتي سيجري التعامل معها وفقاً للسياقات القانونية المعتمدة"، داعية الأجهزة الأمنية إلى "إسنادها في الحد من عمليات التخريب التي تستهدف البنى التحتية للاتصالات والتي يتضرر منها المواطن بالدرجة الأساس".

وطمأنت الهيئة "أصحاب الأبراج المرخصة أصولياً من قبل الهيئة وفقاً لقانون رقم 13 لسنة 2023، بأنها ستتابع هذا الملف واستعادة حقوقهم المشروعة وفقاً للقانون"، منوهة إلى أنه "على جميع شركات مزودي خدمات الانترنت غير المرخصة الالتزام بالقوانين واللوائح الصادرة من قبل الهيئة وتحذرهم من مغبة الاستمرار في خرق القوانين والتعليمات النافذة والإضرار المتعمد بقطاع الاتصالات في العراق، واستكمال إجراءات الترخيص الخاصة بهم وبخلافة تتحمل الشركات المخالفة جميع الإجراءات القانونية".

