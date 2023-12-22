شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب الروسية الأوكرانية.. مسيرات تستهدف "أوديسا" الساحلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت تقارير إعلامية أن مدينة أوديسا الساحلية بجنوبى أوكرانيا تعرضت لهجوم بعدة طائرات روسية دون طيار مساء اليوم الجمعة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع عدة انفجارات، عزتها التقارير فى البداية إلى استخدام الدفاعات الجوية.

الحرب الروسية الأوكرانية

كانت مراقبة المجال الجوي قد أبلغت في وقت سابق عن اقتراب عدة موجات من الطائرات التفجيرية بدون طيار فوق البحر الأسود ودعت سكان المدينة والمنطقة المحيطة بها إلى التوجه المخابىء والملاجىء الأمنة طلبا للسلامة.

كما تم إطلاق صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في مناطق أخرى من أوكرانيا.