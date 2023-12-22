البيت الأبيض: إدارة بايدن تراقب الوضع في البحر الأحمر عن كثب

ياسر رشاد - القاهرة - قالت لايل برينارد مديرة المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن فريق الأمن القومي التابع للرئيس الأميركي جو بايدن يراقب عن كثب الوضع في البحر الأحمر حيث يهاجم الحوثيون سفنا تجارية.

وأضافت أن الفريق لا يتوقع رغم ذلك أن يؤثر تحويل مسار السفن من قناة السويس على توافر المنتجات المخصصة للتسوق في أثناء العطلات.

لكنها أضافت أن الإدارة الأميركية ستظل في حالة تأهب لمخاطر تتضمن مسائل جيوسياسية مثل الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا وإمكانية تعطل أسواق الحبوب والمستجدات في البحر الأحمر.

وأعلنت الولايات المتحدة تشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات للمساعدة في حماية حركة العبور التجارية في البحر الأحمر من هجمات يشنها الحوثيون من اليمن.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية(البنتاغون) إن أكثر من 20 دولة وافقت حتى الآن على المشاركة في التحالف المعروف باسم عملية حارس الازدهار