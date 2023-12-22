الانتخابات الرئاسية في الكونغو| ضرب وتعرية سيدة كونغولية

ياسر رشاد - القاهرة - الانتخابات الرئاسية 2024

الجمعة 22/ديسمبر/2023 - 09:06 م 12/22/2023 9:06:24 PM

دقيقة فقط هى مدة مقطع فيديو أثار موجة غضب عارمة، في الكونغو الديمقراطية عبر منصات التواصل الأجتماعي على تويتر سابقًا “X حاليا”، بعد أن وثق المقطع تعرض سيدة للاعتداء والسحل والضرب وتعريتها من قبل مواطنين علي هامش الانتخابات الرئاسية 2024.

أثارت مشاهد الإعتداء والضرب والجر وتعريتها علي السيدة بالقرب من مركز الاقتراع، خلال الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، الغضب في أوساط مواطنين الكونغو الديمقراطية.

ناشد مغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي “ أكس”، منظمات حقوق المرأة بضرورة التدخل ضد العنف الذى وقع على السيدة من قبل مواطنين، لمجرد تعبير عن رأيها السياسي واختيار من يناسبها في الانتخابات.