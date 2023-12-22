"دور إذاعة صوت العرب في دعم الثورة الجزائرية".. رسالة دكتوراه في جامعة أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

حصل الباحث خالد سيد النوبي المذيع بإذاعة وتلفزيون جنوب الصعيد، على درجة الدكتوراه في الآداب من كلية الآداب بجامعة أسوان بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها مع الجامعات الأخرى.

جاء ذلك عن رسالة دكتوراه تحت عنوان "إذاعة صوت العرب ودورها في دعم الثورة الجزائرية (1954 - 1962).

تكونت لجنة الإشراف من الدكتور سيد محمد عبد العال أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي، والدكتور سقاو دردير عبد الجواد مدرس التاريخ الحديث والمعاصر المتفرغ بكلية الآداب بأسوان، وتكونت لجنة المناقشة الدكتور سيد محمد عبد العال أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر رئيسا ومشرفا،

والدكتور محمد عزيز محمد سيف أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ورئيس قسم التاريخ والحضارة بكلية الآداب بجامعة سوهاج عضوا مناقشا، والدكتور حامد عبد الحميد مشهور أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ووكيل كلية الآداب بجامعة أسيوط عضوا مناقشًا

وحضر المناقشة الدكتور محمد الصغير عميد كلية الآداب بجامعة أسوان، والدكتور صلاح سليم عميد كلية الآداب بجامعة جنوب الوادي، والسيد محمد عطاالله الحريفي عضو مجلس الشيوخ بمحافظة الأقصر، والدكتور محمد رزق وكيل الوزارة ورئيس مركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر.

وعدد كبير من الإعلاميين بإذاعة جنوب الصعيد وقناة طيبة، بالإضافة إلى أسرة الباحث والدته وأشقائه وزوجته وأولاده.