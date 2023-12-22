في زيارة مفاجئة لوكيل الوزارة.. استبعاد مدير إدارة صحية ومجازاة آخر في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

فى جولة مفاجئة للدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم، على الوحدات الصحية على مركزي أبشواي ويوسف الصديق.

كشف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه فاجئ عشر وحدات صحية بالمركزين، حيث أثبت وجود إهمال فى العديد من الوحدات الصحية وغياب أطباءها.

وقال الدكتور سامح العشماوي، إنه قرر استبعاد مدير إدارة يوسف الصديق الصحية من عمله، وكذلك استبعاد مديري الوحدات الصحية في قرى قارون ومنشأة قارون، وكذلك استبعاد مدير الوحدة الصحية بقرية الصبيحي ، ومجازاة مدير الوحدة الصحية بقرية بريشه.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه جرى مجازاة مدير الإدارة الصحية بمركز أبشواي، بخصم ثلاثة أيام من راتبه وكذلك عدد من الصيادلة بسبب الإهمال وعدم تواجدهم فى مقر عملهم .

وحذر مدير الإدارات الصحية والوحدات الصحية من إهمال علاج المرض وغيابهم عن النوبتجيات وأوقات العمل الرسمية بدون عذر.