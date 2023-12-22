طالب الثانوي يمزق جسد آخر جامعي فى الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامى محمود:

أقدم طالب بالصف الثاني الثانوي على طعن طالب آخر بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية بسكين، ما تسبب فى إصابته بجرح طعني بالظهر واسترواح هوائي بالرئة اليمنى وجرح قطعي بفروة الرأس وذلك بقرية ميت الكرماء مركز طلخا محافظة الدقهلية.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الطوارئ الجامعي للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا بوصول "طارق.ا.ح.ا"، 23 عاما، طالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية ومقيم قرية ميت الكرماء دائرة المركز مصابا بجرح طعني بالظهر واسترواح هوائي بالرئة اليمنى وجرح قطعي بفروة الرأس "إدعاء تعدي من آخرين ولا يمكن استجوابه".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال شقيق المصاب "أحمد"، 19 عاما، طالب بكلية طب الأسنان ومقيم بالقرية، اتهم المدعو "أحمد.ع.ب.م"، 18 عامًا، طالب بالصف الثاني الثانوي ومقيم بالقرية بالتعدي على شقيقه بالضرب بآلة حادة "سكين" بحوزته وإحداث ما به من إصابات على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب أولوية المرور حال قيادة المجني عليه سيارته والمتهم دراجة آلية "موتوسيكل" خاصته وسيرهما بأحد شوارع القرية.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة .

حرر عن ذلك المحضر اللازم بتفاصيل الواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وطلبت الاستعلام عن حالة المصاب.