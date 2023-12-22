شكرا لقرائتكم خبر عن احذر غرامات وعقوبات تصل للحبس تلاحق كل من تعمد تشويه الآثار المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون حماية الآثار، على عدد من القواعد والضوابط التي تحافظ على آثارنا الهامة التي تعد كنزًا تركه لنا الآجداد منذ آلاف السنين، ويجب الحفاظ عليه، ومعاقبة كل من يرتكب آي مخالفة قد تلحق ضرر بأى آثر.

ومن أهم العقوبات الواردة في قانون حماية الآثار، عقوبة الحبس والغرامة لكل من يضع إعلانات ولافتات دعاية على الأثر، ولكل من كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر، وضد من يشوه أو يتلف الآثار.

وتصل العقوبة للحبس مدة لاتقل عن عام وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن ارتكب الجرائم التالية:

1. وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.

2.كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.

3. شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.

4.استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثرى رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.