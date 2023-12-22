البيت الأبيض: إيران متورطة بشكل كبير في التخطيط للعمليات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر

أكّد البيت الأبيض، أنّ "إيران متورّطة بشكل كبير في التخطيط للعمليات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن متحدث باسم حركة "أنصار الله" اليمنية، قوله: "لا نحتاج إلى الاعتماد على إيران للمساعدة في هجماتنا"، مؤكدًا "استهدفنا سفنا مبحرة في باب المندب بدقة رغم إغلاقها أجهزة الراديو".
ولفتت الصحيفة نقلًا عن مسؤولين، إلى أنّ "سفينة إيرانية زوّدت الحوثيين بمعلومات لمهاجمة السفن التجارية المارة في باب المندب".
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