هيئة البث الإسرائيلية: مقطع الفيديو الذي قدّم للشاباك ظهر فيه محمد الضيف وهو في وضع نشط

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ "مقطع الفيديو الذي قدم للشاباك ظهر فيه قائد كتائب القسام محمد الضيف وهو في وضع نشط"، مشيرة إلى أنّ "المقطع المقدم للشاباك أظهر الضيف بمستوى عال وبشكل مختلف عن الصور المتوفرة له منذ عقد".

ولفتت إلى أنّ "المقطع المقدم للشاباك ظهر فيه الضيف يدخل مكتبه في جباليا".

وفي 20 كانون الأول، كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنّ الجيش الإسرائيلي حصل على مقاطع فيديو حديثة تُظهر محمد الضيف وهو يمشي على قدميه ويحرك يديه خلافا لما روّجت له المخابرات سابقا.

وبحسب الصحيفة، كان يُعتقد في إسرائيل لمدة سنين أن محمد الضيف في حالة صحية سيئة، ويحتاج رعاية خاصة، ومُقعد على كرسي متحرك، وأنه يتنقل باستخدام سيارة إسعاف خاصة؛ نظرًا لحالته الصحية غير الجيدة، لكن الفيديوهات تُظهر عكس ذلك.

وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أنّ "الفيديوهات تظهر فقط أن الضيف يعرج في مشيته بإحدى رجليه، لكنه لا يستخدم كرسياً متحركاً، كما كانت تشير التقديرات الإسرائيلية لسنين".