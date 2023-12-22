"حماس": أميركا أفرغت القرار الأممي بشأن غزة من جوهره وأخرجته بصيغة تسمح للاحتلال استكمال التدمير والقتل

شددت حركة "حماس" على أنّ "قرار مجلس الأمن اليوم الداعي لتوسيع دخول المساعدات خطوة غير كافية، ولا تلبي متطلبات الحالة الكارثية".

ولفتت، في بيان، إلى أنّ "الإدارة الأميركية عملت لإفراغ القرار الأممي من جوهره، وإخراجه بصيغة تسمح للاحتلال استكمال التدمير والقتل"، مشيرة إلى أنّ "على مجلس الأمن إلزام الاحتلال بإدخال مساعدات كافية إلى كل مناطق القطاع خصوصا مناطق الشمال".

وفي وقت سابق، وافق مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن توسيع دخول المساعدات إلى قطاع غزة ومراقبتها.

وكان قد امتنع المجلس عن إجراء تعديل طلبته روسيا على مشروع القرار بسبب الفيتو الأميركي.

بدوره، أكّد مندوب روسيا بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة للمجلس للتصويت على مشروع قرار بشأن غزة، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية استخدمت الذرائع والابتزاز لوضع قرار يرضيها بخصوص غزة".

وكشف أنّ "الولايات المتحدة أدرجت عنصرا خطيرا في مشروع القرار يسمح لإسرائيل بتطهير قطاع غزة".