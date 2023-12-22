معلومات "الجديد": تعيينات المجلس العسكري حُسمت واختيار العميد حسان عودة لرئاسة الأركان

أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأنّ "تعثّر مصالحة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم لن تؤثر على مسار تعيينات المجلس العسكري في مجلس الوزراء مطلع العام، وسط إرادة سياسية بحضور أو عدم حضور وزير الدفاع".

وكشفت أنّ "تعيينات المجلس العسكري سبق وحسمت على الشكل التالي: العميد حسان عودة لرئاسة الاركان والعميد رياض علام لإدارة المديرية العامة".

وشدد المعلومات على أنّ "في حال حضور وزير الدفاع الجلسةسيطرح العميد منصور نيهان للمفتشية العامة وفي حال لم يطرح الاسم فسيكونُ العميد فادي المخول الأوفر حظاً لتولي المنصب".

وأوضح أنّه يوجد "ترجيح إجراء تعيينات المجلس العسكري بحضور المردة وتحت غطاء بكركي الذي يحرص ميقاتي على عدم تخطيه"، لافتة إلى أنّ "وفدًا من اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط سيزور بنشعي خلال فترة الأعياد".