"حزب الله" نشر مشاهد من استهداف مزارع مستوطنة دوفيف

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مشاهد من استهداف مزارع مستوطنة دوفيف عند الحدود اللبنانية الجنوبية، وذلك "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌والشريفة، وردًا على ‌اعتداءات العدو الاسرائيلي على القرى والمنازل المدنية وإستشهاد مواطنة لبنانية وجرح زوجه"، وفق ما أعلن في بيان سابق.

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