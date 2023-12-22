أحمد الخير عن اضرار الأمطار الطوفانية في المنية: الفرق الفنية بدأت عملها

أكّد النائب أحمد الخير، في بيان، أنّه "تواصل هذه الليلة مع رئيس اتحاد بلديات المنية خالد الدهيبي ورؤساء بلديات مركبتا بسام عطية ونائب رئيس بلدية بحنين محمد غمراوي وبرج اليهودية عامر العويك والقائمة بأعمال بلدية المنية- النبي يوشع ديالى بدور، لمتابعة الاضرار التي تخلفها السيول وتخفيف الأضرار قدر الامكان ضمن الامكانيات المتاحة".

واشار الى ان "الفرق التابعة للاتحاد والبلديات بدأت مشكورة بالعمل رغم ظروف الطقس الصعبة"، سائلًا "الله ان تكون الاضرار محدودة وأن يكون جميع أبناء المنية الادارية بخير".