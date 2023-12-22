أكّد النائب أحمد الخير، في بيان، أنّه "تواصل هذه الليلة مع رئيس اتحاد بلديات المنية خالد الدهيبي ورؤساء بلديات مركبتا بسام عطية ونائب رئيس بلدية بحنين محمد غمراوي وبرج اليهودية عامر العويك والقائمة بأعمال بلدية المنية- النبي يوشع ديالى بدور، لمتابعة الاضرار التي تخلفها السيول وتخفيف الأضرار قدر الامكان ضمن الامكانيات المتاحة".
واشار الى ان "الفرق التابعة للاتحاد والبلديات بدأت مشكورة بالعمل رغم ظروف الطقس الصعبة"، سائلًا "الله ان تكون الاضرار محدودة وأن يكون جميع أبناء المنية الادارية بخير".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الخير عن اضرار الأمطار الطوفانية في المنية: الفرق الفنية بدأت عملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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