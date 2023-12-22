هولندا تستعد لتسليم أوكرانيا 18 طائرة من طراز«إف-16»

الشارقة - اميمة ياسر - شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال محادثة هاتفية رئيس وزراء هولندا مارك روته على قرار البدء في إعداد أول 18 طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" لتسليمها إلى أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي، حسب ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الجمعة: "أجريت محادثة هاتفية مع رئيس وزراء هولندا مارك روته، شكرت خلالها الحكومة الهولندية على قرارها البدء في إعداد أول 18 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 لتسليمها إلى أوكرانيا".

كما شكر زيلينسكي هولندا على دعمها النشط لبدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أهمية تزويد كييف بمساعدة الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل بمبلغ 50 مليار يورو في أقرب وقت ممكن.

وناقش الطرفان التطورات على الجبهة والوضع في البحر الأسود والاحتياجات العسكرية الحالية لأوكرانيا، بما في ذلك المدفعية والطائرات بدون طيار ومعدات الدفاع الجوي.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "اتفقنا على مواصلة عملنا المشترك بشأن الضمانات الأمنية بما يتماشى مع إعلان فيلنيوس لمجموعة السبع".

وكتب زيلينسكي أنهما ناقشا أيضًا الاجتماع القادم للمستشارين فيما يتعلق بصيغة السلام والجهود المبذولة لتعزيز الدعم الدولي للرؤية الأوكرانية للسلام العادل.

ويشار إلى أن الحكومة الهولندية خصصت 102 مليون يورو للأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 لمساعدة أوكرانيا على النجاة من فصل الشتاء والاستعداد لفصل الربيع.