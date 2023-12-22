لأول مرة في تاريخه.. مانشستر سيتي يتوج بكأس العالم للأندية

توج مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد التغلب على فلومينينسي البرازيلي برباعية نظيفة، مساء اليوم الجمعة، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

وسجل رباعية السيتي جوليان ألفاريز في الدقيقة الأولى و(88)، ونينو بالخطأ في مرماه في الدقيقة (27) وفيل فودين في الدقيقة (72). وبهذا يحقق مانشستر سيتي لقب المونديال للمرة الأولى في تاريخه. كما أكمل فريق المدرب بيب غوارديولا الخماسية التاريخية بعد الفوز بالدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

