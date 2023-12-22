ضبط 18 إرهابياً في العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أعلنت قيادة العلميات المشتركة في العراق، القبض على 18 إرهابياً صدرت بحقهم مذكرات اعتقال منذ العام 2015 بعد هروبهم خارج البلاد، مشيرةً إلى أن أحدهم متهم بجريمة «سبايكر». وذكر بيان للقيادة أمس، أن «الأجهزة الأمنية المختصة ألقت القبض على 18مطلوباً للقضاء وفق مذكرات قبض صدرت بحقهم منذ العام 2015 بعد هروبهم خارج البلاد».

وأشار إلى أن «أحدهم متورط بجريمة سبايكر والمشاركة بقتل المئات من العراقيين، حيث كان يختبئ هذا المجرم الهارب في إحدى دول الجوار متنكرا بأسماء وأوراق مزورة».

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان أمس، إنه «بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، من إلقاء القبض على اثنين من منفذي جريمة سبايكر بعد أن اختفيا 9 سنوات في إحدى دول الجوار».

وأضاف البيان أن «العملية تمت بعد هروب المتهمين في إحدى دول الجوار، وبعد تواصل أجهزتنا الأمنية تعقب منفذي جريمة سبايكر، وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة».

وقتل تنظيم «داعش» الإرهابي رمياً بالرصاص نحو 2000 شخص وهم طلاب في كلية الطيران وعناصر أمن داخل قاعدة عسكرية معروفة باسم «سبايكر» في محافظة صلاح الدين عند سيطرته على المنطقة في يونيو 2014.