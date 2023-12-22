مصادر برلمانية لـ«الاتحاد»: أطراف ليبية ترفض تشكيل حكومة جديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)

أكدت جهات سياسية وعسكرية ليبية رفضها تشكيل حكومة جديدة في البلاد، بذريعة الدفع نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال الفترة المقبلة، موضحة أن تعدد الحكومات الليبية يعيق الحل السياسي ويدفع نحو تعقيد التصعيد الراهن.

وأكد مصدر برلماني ليبي لـ«الاتحاد» رفض معظم القوى السياسية والعسكرية التي عقدت مشاورات مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، حول سبل الدفع نحو إجراء انتخابات في البلاد، موضحاً أن الأطراف الليبية رفضت مقترح رئيس البرلمان بتشكيل حكومة ثالثة، معتبرين أن الأفكار جميعها تتمحور حول تعديل وزاري في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ويقود رئيس البرلمان الليبي تحركات إقليمية ودولية بهدف حشد الدعم اللازم لرؤيته التي تستند لتشكيل حكومة جديدة وفق لما وضعه المجلس في قوانينه الانتخابية.

وتجري البعثة الأممية سلسلة من المشاورات والاتصالات مع كافة الأطراف الليبية لتشجعيها على الانخراط في الحوار السياسي الذي دعت له بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بمشاركة الفاعلين الرئيسيين في المشهد السياسي والعسكري الليبي.

وفي سياق آخر، بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، متابعة الإيرادات والإنفاق للعام الجاري والتعاون لإعداد ميزانية عام 2024 وبذل الجهود اللازمة لترشيد الإنفاق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بحسب بيان المصرف المركزي الليبي.

وناقش المنفي والكبير سبل تحديد آلية تنسيق أعمال اللجنة المالية العليا وجهود توحيد مصرف ليبيا المركزي بشأن الترتيبات المالية لعامي 2023 و 2024، بالتنسيق الوثيق مع اللجنة المالية بمجلس النواب الليبي، بالإضافة لسُبل إعادة إعمار مدينة درنة بالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة والأمم المتحدة.

وفي سياق أخر، أجرى وكيل عام وزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية، أبوبكر الزوي، جولة ميدانية تفقدية للمنازل المتضررة في مدينة درنة جراء الإعصار «دانيال».

وقال المكتب الإعلامي للحكومة في بيان، إن هذه الجولة تأتي تنفيذًا لتعليمات رئيس الحكومة الليبية بضرورة مواصلة دعم السكان وتقييم أضراراهم وتخفيف وطأة الكارثة عليهم.

وأكد البيان أن «هذه الجولات المستمرة تأتي من أجل تقييم الأضرار، وإعداد محضر للمساكن المدمرة بشكل كامل، وإعداد قوائم دقيقة له ، بما يضمن تيسير النظر في الشروط الضرورية للاستفادة من التعويضات والتحديد الدقيق للمستهدفين بالدعم».