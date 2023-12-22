المغرب: العلاقات مع إندونيسيا قوية وقائمة على تضامن حقيقي وتقارب في وجهات النظر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن العلاقات بين المغرب وإندونيسيا قوية ومتميزة وقائمة على تضامن حقيقي وتقارب في وجهات النظر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية المغربي مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي، عقب محادثاتهما اليوم الجمعة بالرباط.

وقال إن العلاقات بين المغرب وإندونيسيا قوية ومتميزة وتمتد لأزيد من 60 سنة، وقائمة على تضامن حقيقي وتقارب في وجهات النظر وعلى الصداقة قولا وفعلا.

وأوضح أن زيارة العمل التي تقوم بها مارسودي إلى المغرب تأتي بعد أشهر قليلة من حصول المغرب على صفة شريك في الحوار القطاعي لدى مجموعة آسيان، حيث تترأس إندونيسيا هذه المجموعة للسنة الجارية، وأعرب عن شكره للوزيرة الأندونيسية على دورها المهم ودعمها الشخصي للمغرب كأول دولة عربية وإفريقية تحصل على هذه الصفة.

وأكد أن زيارة مارسودي تمثل فرصة للتأكيد على قوة العلاقات المغربية– الأندونيسية، وتجسيدا لإرادة قائدي البلدين في الدفع بها قدما وإعطائها أفقا أوسع.

وقال بوريطة إنه وفقا لتوجيهات قائدي البلدين تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن هذه الشراكة الاستراتيجية، وأكد أن هذه الشراكة يجب أن لا تكون مجرد شعار بل يجب أن تكون واقعا، وأشار إلى أن اندونيسيا لاعب دولي وديبلوماسي مهم، سواء ضمن مجموعة الـ20 ومجموعة آسيان أو في إطار منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد أن المغرب لاعب أساسي في القارة الإفريقية والعالم العربي والبحر الأبيض المتوسط وكذا في إطار منظمة التعاون الإسلامي، معتبرا ذلك من النقاط العديدة التي يمكن تقاسمها والاشتغال عليها في القضايا الإقليمية والدولية، ودعا إلى إبراز هذه الشراكة من خلال التنسيق بين البلدين داخل المنظمات الدولية والإقليمية وعلى مستوى الترشيحات، وكذلك ضمن المبادرات التي يمكن اتخاذها سويا في إطار العمل داخل هذه المنظمات.

وقال إن مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإندونيسيا تؤكد بشكل كبير أن الشراكة الاستراتيجية قوامها العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، من خلال استقطاب رجال الاعمال ومشاركتهم في مؤتمرات اقتصادية وخلق شركات مختلطة وتعزيز التعاون في مجالات (الطاقة، الأسمدة، الفلاحة،…)، مما يفتح أفاقا واسعة أمام البلدين.

وأضاف أن هناك العديد من الاتفاقيات سيتم التوقيع عليها بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للجنة المشتركة التي سيحتضنها المغرب، وأنه "تم الاتفاق على عقد اللجنة بعد الإعداد المسبق لها بشكل جيد من خلال خلق فرص تجذب رجال الأعمال في هذه العلاقات وتحديد الاتفاقيات المزمع توقيعها والمبادرات المتوخاة من هذه الشراكة".