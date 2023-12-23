ظاهرة تزيد الاحساس بالبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا السبت حيث يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأشارت إلى أن وجود نشاط رياح يزيد من الأحساس بالبرودة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 20 درجة والسواحل الشمالية الغربية 21 درجة والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة 22 درجة.