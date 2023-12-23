بالفرز ومكافحة العدوى.. صحة مطروح تتابع أعمال الحجر الصحي بمطار العلمين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد البدري:

أكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، جاهزية عيادات الحجر الصحي بالمطارات ومطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية المطلوبة، استعدادا لموسم التشغيل القادم خلال فترة قريبة لاستقبال رحلات مختلفة.

وقال سالم إنه تقرر تشكيل لجنة مرور برئاسة الدكتور أحمد عز مدير الحجر الصحي بالمديرية، لمتابعة عيادات الحجر الصحي بمطار العلمين الدولي وفق خطة مديرية الصحة بمراجعة كافة الاستعدادات والإجراءات والجاهزية المستمرة لمختلف المنافذ فى نطاق محافظة مطروح.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أنه جرى مراجعة الإجراءات الوقائية مع الفريق الطبي بداية من مناظرة الركاب عند الوصول وسياسات الفرز والإحالة والتأكيد علي تطبيق جميع سياسات مكافحة العدوى

ومراجعة سجلات صحة البيئة والتأكد من توافر جميع المستلزمات والأدوية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون بين مطار العلمين ومديرية الصحة بمطروح حيث جرى مناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة وتقديم الشكر لمدير مطار العلمين على الدعم.