4 مصابين في حادث تصادم ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 4 أشخاص من بينهم يمنيين الجنسية، في حادث إنقلاب سيارة ملاكي على طريق الزعفرانة في نطاق محافظة بني سويف، مساء اليوم الجمعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي، على طريق الزعفرانة الجديد، أمام عرب عايش، اتجاه البحر الأحمر، نتج عنه إصابة 4 أشخاص، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة سالم سعيد سالم، 27 عامًا، يمني الجنسية، اشتباه كسر بالعمود الفقري، وسحجات وكدمات، و قاسم سالم قاسم، 28 عامًا، يمني الجنسية، جروح وسحجات متفرقة بالجسم، و أحمد سيد حسن، 25 عامًا، كدمات وسحجات بالجسم، وجرح سطحي بالرأس، وطارق خضر عباس، 45 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيمن.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة