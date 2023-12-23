غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن 3 أحياء في طور سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

أعلنت هندسة كهرباء مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء في بيان مساء اليوم الجمعة، عن قطع التيار الكهربي غدًا السبت ببعض الأحياء، وذلك لتنفيذ برنامج الصيانة الدورية المبرمجة.

وأوضح البيان أنه سيجري قطع التيار الكهربائي عن 3 أحياء بالمدينة، وهم "الروضة، المروة، مبارك القديم" ، والمحلات والمدارس والأفران الواقعة في نطاق هذه المناطق، إضافة إلى محطة بنزبن مدخل الوادي.

وأشار البيان إلى أن القطع مستمر لمدة 4 ساعات ونصف متواصلة، بداية من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا

وأهابت الشركة بالمواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربية إلا بعد استقرار التيار الكهربي.