النيابة العامة الفرنسية: توقيف خمسة أشخاص في شرق البلاد في إطار عملية لمكافحة الإرهاب

أعلنت النيابة العامة الفرنسية لشؤون مكافحة الإرهاب، أنّ أجهزة الاستخبارات أوقفت خمسة أشخاص في شرق فرنسا في إطار تحقيق مفتوح في تشكيل منظمة إجرامية إرهابية.
وأكد مصدر قريب من الملف في تصريح لوكالة فرانس برس أن الموقوفين أودعوا الحبس الاحتياطي، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الشبهات المتّصلة بهم.
وتزامنت التوقيفات مع دعوة وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان مسؤولي المناطق إلى "يقظة قصوى"، بسبب "ارتفاع كبير جدا في مستوى التهديد الإرهابي".
وجاءت دعوة الوزير بعدما أعلنت فرنسا حالة تأهب "لهجوم طارئ" في 13 تشرين الأول على أثر تعرّض المدرّس دومينيك برنار للطعن حتى الموت في هجوم نفذه في مدرسة بأراس (شمال) طالب سابق أعلن ولاءه لتنظيم "داعش".
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