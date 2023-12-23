شدد وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في تصريح لقناة "الجديد"، على أنّ "الأمطار الغزيرة كانت متوقعة الجمعة، ولكن ما حصل في نهر بيروت كان مفاجئًا، وعلى البلديات المعنيّة عدم النوم".
ولفت إلى أنّ "وزارة الأشغال وحدها لا تستطيع القيام بكافة الإصلاحات، وعلى الوزارات والبلديات المعنية عدم التذرع بالمقوّمات الضعيفة للدولة".
وفي وقت سابق، غرقت آليات في الكرنتينا في بيروت بسبب مستوى المياه المرتفع جرّاء هطول الأمطار، وذلك ما تسبب بفيضان "نهر بيروت" بالمياه.
هذا، وغرقت آليات في نفق المطار، ما استدعى انقاذ أحد المواطنين العالقين بداخله.
وتشهد مختلف المناطق اللبنانية تساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا مما أدت إلى تشكّل السيول، حيث كانت مترافقة ببرق ورعد ورياح شديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر حمية: الأمطار الغزيرة كانت متوقعة لكن ما حصل في نهر بيروت كان مفاجئًا وعلى البلديات المعنيّة "عدم النوم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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