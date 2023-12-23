غرق آليات في الكرنتينا ونفق المطار بسبب مستوى المياه المرتفع جرّاء هطول الأمطار

غرقت آليات في الكرنتينا في بيروت بسبب مستوى المياه المرتفع جرّاء هطول الأمطار، وذلك ما تسبب بفيضان "نهر بيروت" بالمياه.

هذا، وغرقت آليات في نفق المطار، ما استدعى انقاذ أحد المواطنين العالقين بداخله.

وتشهد مختلف المناطق اللبنانية تساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا مما أدت إلى تشكّل السيول، حيث كانت مترافقة ببرق ورعد ورياح شديدة.

وفي وقت سابق من اليوم، شهد طريق الشويفات قرب معمل غندور وعلى اوتوستراد خلدة- المسلك الشرقي تجمعًا للمياه.