غرقت آليات في الكرنتينا في بيروت بسبب مستوى المياه المرتفع جرّاء هطول الأمطار، وذلك ما تسبب بفيضان "نهر بيروت" بالمياه.
هذا، وغرقت آليات في نفق المطار، ما استدعى انقاذ أحد المواطنين العالقين بداخله.
وتشهد مختلف المناطق اللبنانية تساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا مما أدت إلى تشكّل السيول، حيث كانت مترافقة ببرق ورعد ورياح شديدة.
وفي وقت سابق من اليوم، شهد طريق الشويفات قرب معمل غندور وعلى اوتوستراد خلدة- المسلك الشرقي تجمعًا للمياه.
كانت هذه تفاصيل خبر غرق آليات في الكرنتينا ونفق المطار بسبب مستوى المياه المرتفع جرّاء هطول الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.