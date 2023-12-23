خارجية أميركا: بلينكن شدد باتصال مع غالانت على أهمية تجنّب التصعيد في لبنان

أفادت وزارة الخارجية الأميركية، بأن "وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بحث أمس باتصال مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت جهود تسهيل إطلاق الأسرى وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة".
وكشفت أن "بلينكن شدد على أهمية منع توسع الصراع وخطوات تهدئة التوترات بالضفة وتجنب التصعيد في لبنان".
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية عن مسؤولين قولهم إنّ "أميركا بعثت رسائل إلى إسرائيل ولبنان وحزب الله تحذّر من أن خطر التصعيد مرتفع للغاية".
وكشف المسؤولون أنّ "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تناقش بنود اتفاق طويل الأمد يساعد على عودة النازحين الإسرائيليين إلى الشمال"، وذلك بعد نزوحهم جرّاء التصعيد عند الحدود مع لبنان، وعمليات "حزب الله"ضد الجيش الإسرائيلي جرّاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، تزامنًا مع الحرب على قطاع غزّة.
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