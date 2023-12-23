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انهيار مبنى مهجور بمنطقة زقاق البلاط في بيروت إثر هطول الأمطار الغزيرة

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انهار مبنى مهجور في منطقة زقاق البلاط في بيروت إثر هطول الأمطار الغزيرة.

وتشهد مختلف المناطق اللبنانية تساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانًا مما أدت إلى تشكّل السيول، حيث كانت مترافقة ببرق ورعد ورياح شديدة.

وكانت قد غرقت آليات في الكرنتينا في بيروت بسبب مستوى المياه المرتفع جرّاء هطول الأمطار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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