انت الان تتابع خبر شمال العراق.. تركيا تعلن مقتل وإصابة 7 من جنودها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت الدفاع في بيان: "في الثاني والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) 2023، تم قتل ثلاثة من رفاقنا الأبطال وأصيب أربعة بجروح نتيجة هجوم شنه أعضاء في منظمة إرهابية انفصالية في شمال العراق".

وأشارت إلى أنه "تم تنظيم ضربات جوية مفاجئة على الأهداف المحددة واتجاهات فرار الإرهابيين"، مضيفة: "وفقا للبيانات الأولية، تم تحييد أربعة إرهابيين".

