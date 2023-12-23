شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تعتزم تسليم الولايات المتحدة صواريخ باتريوت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة الأمريكية اليوم الجمعة، أن اليابان ستقوم بتسليم صواريخ منظومة الدفاع الجوي باتريوت إلي الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن اليابان تمسكت بأن صواريخ باتريوت مخصصة للاستخدام داخل منطقة المحيطين الهندى والهادىء، ولا يمكن إرسالها مباشرة إلى أوكرانيا أو مناطق أخرى في حالة صراع.

ترحيب أمريكي

من جانبه رحب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بهذا الإعلان.

وقال إن "هذا القرار من شأنه أن يساهم في أمن اليابان والسلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندى والهادىء من خلال ضمان استمرار القوات الأمريكية في الحفاظ على قدرة ردع واستجابة موثوقة، بالتعاون الوثيق مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية.