شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يحث الدبلوماسيين على بذل الجهود لكسب التعاطف مع أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الدبلوماسيين الأوكرانيين على العمل الجاد خلال الـ 12 شهرًا القادمة "لكسب التعاطف" مع الجانب الأوكراني في الصراع مع روسيا.

وفي اجتماع عقد اليوم الجمعة، حدد زيلينسكي أمام الدبلوماسيين الأوكرانيين أبرز المهام التي تنتظرهم العام القادم.

مزيد من الأسلحة

قال مكتب الرئيس في كييف، إن هذه المهام تراوحت بين شراء مزيد من الأسلحة لصالح أوكرانيا، وتوثيق العلاقات بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وتوفير المساعدة من الخارج لصناعة الأسلحة الأوكرانية.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه عندما يتعلق الأمر بتعزيز التقارب مع حلف شمال الأطلسي فإن الحل "لا ينبغي البحث عنه لدى كبار المسئولين السياسيين."

وقال إن على الدبلوماسيين الأوكرانيين المساعدة أيضا في توفير الدعم المالي، والتركيز يجب أن يكون على الأرصدة الروسية المجمدة في الغرب والتي، حسب بعض السياسيين الغربيين، ربما يمكن استخدامها في إعادة بناء أوكرانيا التي مزقتها الحرب، موضحًا أنه يعتبر " من العدل استخدام موارد هذه الدولة المعتدية."