ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (SEOM)، بيانها الأولي بالاشتراك مع بعثات المراقبة الدولية الأخرى للانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC).

وانضم إلى البعثة، بقيادة إينوك كافينديل، نائب الرئيس السابق لجمهورية زامبيا، بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات، برئاسة هيري مارسيال راجاوناريمامبيانينا راكوتوريمانانا؛ و بومبيو بومبياننا، نائب الرئيس السابق لجمهورية زامبيا؛ وبومبيو بومبيان، نائب الرئيس السابق لجمهورية زامبيا؛ وبومبيو بومبيان، نائب الرئيس السابق لجمهورية زامبيا.

كما شارك في البعثة بومبيو برئاسة الرئيس السابق لجمهورية مدغشقر، والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، وبعثة مراقبة الانتخابات برئاسة فيليمون يونجي يانغ، رئيس الوزراء السابق لجمهورية الكاميرون، ومنتدى اللجان الانتخابية لبلدان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بقيادة الأونرابل القاضي الدكتور شيفوندو كاشالي، رئيس اللجنة الانتخابية في ملاوي.

وأشاد كافينديل، في عرضه للبيان بمواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية لخروجهم لممارسة حقهم الدستوري في التصويت، لقادتهم لأن الانتخابات عنصر حيوي في ترسيخ تعزيز وتوطيد مشاركة المواطنين في عمليات صنع القرار والممارسات والمؤسسات الديمقراطية.

وأثنى رئيس البعثة على حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لاتخاذها الخطوات الأولى في السماح للمغتربين بالتصويت في خمسة (5) بلدان، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وجنوب أفريقيا وبلجيكا وفرنسا على أمل أن يمتد هذا إلى المزيد من البلدان في الانتخابات اللاحقة.

وعلاوة على ذلك، شدد على أهمية المشاركة الاستباقية للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي في تقديم الدعم الأساسي لمعالجة المسائل ذات الصلة، تمت مراقبة الانتخابات وفقا لمبادئ وإرشادات الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي المنقحة التي تحكم الانتخابات الديمقراطية (2021) والقوانين ذات الصلة.

يتضمن البيان التمهيدي ملاحظات البعثة خلال فترة ما قبل الانتخابات وأنشطة يوم التصويت، ووفقا للمبادئ والمبادئ التوجيهية، ستصدر البعثة التقرير النهائي في غضون 30 يوما من صدور البيان الأولي.

وحضر إصدار البيانات الأولية أيضا فخامة الدكتور جاكايا مريشو كيكويتي، الرئيس السابق لجمهورية تنزانيا المتحدة ورئيس فريق حكماء الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي.