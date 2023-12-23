الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية خلال فصل شتاء 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الشتاء هذا العام يوجد به عدد من الظواهر الجوية المختلفة، بداية من الصقيع المؤثر على المزروعات خاصة بشمال الصعيد.

وأضافت "غانم" لـ"الخليج 365"، أن الأمطار تتساقط بكميات خلال فصل الشتاء وتحديدًا بالمحافظات الشمالية، إلى جانب تساقط الثلوج على سانت كاترين.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى تشابه شتاء هذا الموسم بشتاء الموسم السابق، مع وجود حدة بالظواهر الجوية نتيجة التأثر بظاهرة "النينيو".

وتابعت: تكون درجات الحرارة العظمى خلال فترة الظهيرة 20 درجة مئوية على القاهرة الكبري، وفترات الليل سيكون بها مزيج من الاحساس بالبرودة في أغلب محافظات الجمهورية، ومتوقع أن تكون درجات الحرارة الصغرى بالقاهرة الكبري 13 مئوية، و 11 درجة مئوية بالمناطق المكشوفة، مع وجود أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

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