"حماس": تهديد غالانت باقتراب جيشه المهزوم من قتل قادة المقاومة فارغ المضمون لتسويق إنجازات وهمية

أكّدت حركة "حماس"، أنّ "تهديد مجرم الحرب (وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف) غالانت باقتراب جيشه المهزوم من قتل قادة المقاومة فارغ المضمون لتسويق إنجازات وهمية". ولفتت إلى أنّ "تهديد غالانت يعبر عن فشله الذريع بتحقيق أي من أهداف عدوانه سوى قتل المدنيين وتدمير المنشآت المدنية".

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