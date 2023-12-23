وفد من المفتشية العامة في وزارة الدفاع زار وحدة الاستجابة لحالات الطوارئ في"كاريتاس لبنان"

زار مسير أعمال المفتشية العامة في وزارة الدفاع الوطني العميد الركن المغوار فادي مخول على رأس وفد من كبار الضباط، مقر عام وحدة الإستجابة لحالات الطوارئ في"كاريتاس لبنان" في حالات - جبيل.

وكان في استقباله منسق عام جهاز شبيية "كاريتاس لبنان" مسؤول وحدة الاستجابة لحالات الطوارئ بيتر محفوظ، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في وحدة الطوارئ وجهاز الشبيبة، بحضور منسق "اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي- الإسلامي" رئيس لجنتي العلاقات العامة والإعلام في "المرشدية العامة للسجون" في لبنان الصحافي جوزيف محفوض.

وجال العميد الركن مخول والضباط، يرافقه محفوظ والمسؤولون في أرجاء الوحدة، مستطلعين كل التجهيزات في غرفة العمليات التي تعمل 24/24 وفي قاعة المحاضرات.

وتم عرض فيلم وثائقي عن مشاركة الوحدة في الأعمال الوطنية من أحداث مرفأ بيروت، إلى أحداث الزلزال في سوريا، بالتنسيق مع كاريتاس الشرق الأوسط والدورة التدريبية في مصر، والمشاركة في الدعم اللوجستي لزيارة البابا فرنسيس إلى قبرص، بالتعاون مع كاريتاس الدولية.

وحيا محفوظ "وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال العميد موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون"، مؤكدا أن "المؤسسة العسكرية صمام أمام وأمان لضمان الاستقرار في الدفاع عن الوطن".

من جهته، اشاد العميد الركن مخول بـ"عمل وحدة الطوارئ في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة لمواجهة أي كارثة أو أزمة قد تحصل"، منوها بـ"دورها من خلال تعاونها مع الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني".