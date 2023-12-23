شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف قانون نقابة التكنولوجيين وكيفية ترسيخ دعائم الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافق مجلس النواب فى المجموع على مشروع قانون نقابة التكنولوجيين، وأرجا أخذ الموافقة النهائية فى جلسة مقبلة، وفيما يلى نستعرض أهداف القانون.

يأتي مشروع القانون فى إطار سعى الدولة للنهوض بالتعليم التكنولوجي، وإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى، بجانب ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف، في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.

ورغم وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطوراً إيجابياً في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجي لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.

كما يهدف القانون إلى جمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، بالإضافة إلى الحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.