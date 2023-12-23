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ولادة طفلة فلسطينية على متن المستشفى الإيطالي العائم بمياه مصر

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني ولادة طفلة فلسطينية على متن السفينة المستشفى فولكانو الراسية بأحد الموانئ المصرية" القريبة من قطاع غزة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار "تاياني" - في تصريح للصحفيين خلال زيارته لألبانيا، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - إلى أن "والدة الطفلة كانت على متن السفينة لأن لديها ابنة أخرى مصابة تتلقى العلاج".

وكانت إيطاليا قد أعلنت في وقت سابق أن السفينة فولكانو، التابعة لسلاح البحرية والمجهزة بغرف عمليات ومعدات تشخيص وأدوية وعلى متنها إخصائيون طبيون قد أبحرت من أجل توفير العلاج لجرحى قطاع غزة الفلسطينيين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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