شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى "قطار خير لا يتوقف".. تعرف على أهم أهدافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، دورًا هامًا في دعم كافة سبل التنمية على الصعيد الاجتماعي والإنساني في مصر، والذى ينعكس على حياة الملايين من المصريين، ولم يتوقف دوره عند هذا الحد بل لعب دورًا مؤثرًا أيضا في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني بعد اندلاع العدوان على غزة، وخير دليل على ذلك القوافل الإنسانية التي لم تتوقف لمد يد العون لأشقائنا بغزة.

وقد حدد قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، دوره على النحو التالي:

1. إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي .

2.دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية ، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، أو أجهزة الدولة المعنية .

3.تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر .

4.عقد المؤتمرات وورش العمل التي تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلى

5.إنماء المشاركة في الأنشطة ذات النفع العام ، وغرس ثقافة العمل التطوعي .

6. إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكاملمع قاعدة البيانات القومية، وله في سبيل ذلك تطبيق نظام للتسجيل الاختياري أو نظام المسح الميداني أو غيره من الأنظمة التي تحقق هذا الغرض، على أن يتم تحديثها بشكل دوري .