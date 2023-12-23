شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تكتشف احتيال في صفقة أسلحة بـ 40 مليون دولار.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن جهاز الأمن الأوكراني ووزارة الدفاع، إنهما اكتشفا مخططا لشراء قذائف مدفعية عن طريق الاحتيال يتضمن اختلاس ما يعادل نحو 40 مليون دولار.

كانت تخلت وكالة المشتريات التي أنشأتها وزارة الدفاع في الآونة الأخيرة عن عقد لتأمين القذائف بأسعار أعلى من أسعار السوق.

فساد صفقات السلاح في أوكرانيا

كما أبرمت صفقة جديدة تقضي باستبعاد الوسطاء وخفض السعر بشكل كبير، لكنها قالت إن مسؤولا كبيرا بالوزارة مدد العقد السابق وأودع أموال بقيمة نحو 1.5 مليار هريفنيا (40 مليون دولار) في حسابات مملوكة للشركات الوسيطة.

وعزل المسؤول، المشتبه به الرئيسي في القضية، من مهامه، واتخذت الإجراءات القانونية ضده، وتجري المحاولات لاستعادة الأموال.

وقال بيان لوزارة الدفاع إنه كُشف عن المخطط الأسبوع الماضي، وأكدت عملية تدقيق النشاط غير القانوني. وأجريت عمليات تفتيش داخل الوزارة وفي مقرات أخرى.

الفساد في أوكرانيا

وأصبح الفساد في أوكرانيا، بعد مرور أكثر من ثلاثين عاما على نهاية الحكم السوفييتي، قضية أكثر أهمية مع تقدم كييف بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأثارت حوادث الفساد في الجيش، بما في ذلك في مجال المشتريات، العديد من الفضائح البارزة.

وقال بيان صادر عن جهاز الأمن الأوكراني إن المخطط ركز على عقود شراء قذائف المدفعية.