"القسام" تنشر مشاهد لالتحام مقاتليها مع الجنود الإسرائيليين

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مقطع فيديو يظهر مشاهد من التحام مقاتليها مع جنود الجيش الإسرائيلي في قرية المغراقة شمال المنطقة الوسطى، وفق روسيا اليوم.

وأظهرت المشاهد استهداف جنود الجيش الإسرائيلي في مبنى بقرية المغراقة شمال المنطقة الوسطى.

وأصدرت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" خلال اليوم بيانات منفصلة بشأن مسار المعارك في مخيم جباليا شمالي القطاع وخان يونس وحي الشيخ رضوان وحي الشجاعية، وإعلانها عن تدمير عدد من الآليات وقتل جنود إسرائيليين، تزامنا مع قصف حشودات إسرائيلية داخل غزة وفي غلاف القطاع.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 471 عسكريا.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ77 تواصل القوات الإسرائيلية قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، فيما كشف تحليل لشبكة "سي إن إن" أن إسرائيل أسقطت مئات القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل على غزة.



