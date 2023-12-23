تعيين بيار كرينبول مديرًا عامًا للصليب الأحمر الدولي

عيّنت الجمعيّة العامّة للجنة الدولية للصليب الأحمر، السويسري ​بيار كرينبول​ مديرًا عامًّا جديدًا.

وأشارت المنظّمة في بيان، إلى أنّ "كرينبول معروف كقائد استراتيجي ومتحمّس، وبخبرته التّنظيميّة العميقة، وتفانيه الكبير في خدمة ​اللجنة الدولية للصليب الأحمر​".

وسيتولى كرينبول (57 عامًا)، الّذي يتمتّع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في مجال العمل الإنساني، منصبه في الأوّل من نيسان 2024، عندما تنتهي ولاية ​روبرت مارديني​ البالغة أربع سنوات.

الجمعة، وهو أحد المخضرمين في المنظمة، كما كان قد واجه فترة مضطربة على رأس

شغل بيار كرينبول مناصب مهمّة في اللّجنة الدّوليّة على مدى 25 عامًا، كما يشغل حاليًّا منصب الأمين العام لجمعيّتها العامّة. وقد عُيّن مفوّضًا عامًّا لوكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين في الشرّق الأدنى (​الأونروا​) في العام 2014، لكنّه استقال في العام 2019، على خلفيّة تحقيق داخلي في أعقاب اتهامات بسوء الإدارة والفساد داخل المنظّمة.