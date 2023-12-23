انت الان تتابع خبر رغم محاصرة الدولار.. إيران تستعد لـ"رقم قياسي" بصادراتها الى العراق في 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حسيني لوكالة أنباء فارس إن صادرات المنتجات الإيرانية إلى العراق في الأشهر الثمانية الأولى من العام الإيراني الحالي أظهرت نموا بنسبة 35 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد أن إيران والعراق يتمتعان بإمكانات كبيرة لتعزيز مستوى التجارة الثنائية، مضيفا أن إيران أصبحت الدولة الثالثة المصدرة إلى العراق، بعد الصين وتركيا، خلال السنوات الثلاث الماضية.

شرعت منظمة ترويج التجارة الإيرانية (TPO) في إنشاء مكتب لها في العراق لتعزيز التجارة الثنائية، ووفقًا لإدارة الجمارك فأن ايران صدرت منتجات بقيمة تزيد عن 32 مليار دولار في الفترة من 21 مارس إلى 22 نوفمبر 2023، منها أكثر من 6 مليارات دولار مخصصة للعراق.

وكان الملحق التجاري بالسفارة الإيرانية في بغداد قد كشف عن ان الصادرات الإيرانية الى العراق العام الماضي، بلغت اكثر من 10 مليارات دولار وهو رقم "غير مسبوق"، مايعني ان ايران تخطط لتحطيم رقم قياسي جديد في الصادرات ليبلغ 12 مليار دولار.

ويأتي هذا التوقع "المتفائل" بالرغم من أزمة الدولار وصعوبة تمويل التجارة مع ايران، حيث ان التجار العراقيون لايستطيعون الحصول على الدولار من البنك المركزي لتمويل تجارتهم مع ايران، ويضطرون لشرائه من السوق الموازي.