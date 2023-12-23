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سفير فلسطين في الأمم المتحدة: قرار مجلس الأمن “خطوة في الاتجاه الصحيح”

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_أ ف ب

وصف السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة قرار مجلس الأمن الذي يطالب بتكثيف توصيل المساعدات إلى غزة الجمعة بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح”، لكنه كرر دعوته لوقف فوري لإطلاق النار.

وقال رياض منصور “هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح. يجب تنفيذه ويجب أن يكون مصحوبا بضغوط هائلة من أجل وقف فوري لإطلاق النار. أكرر، وقف فوري لإطلاق نار”.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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