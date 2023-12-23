استشهاد 53 فلسطينيا في عمليات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد 53 فلسطينيا أمس في سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة .

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن 22 فلسطينيا استشهدوا في قصف عنيف من مدفعية وطائرات الاحتلال لمخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما استشهد 27 فلسطينيا خلال قصف الدبابات الإسرائيلية لمئات المنازل الفلسطينية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

في سياق متصل استشهد 6 فلسطينيين في قصف استهدف مخيمات البريج والنصيرات والمغازي وسط قطاع غزة، ترافق مع القصف الجوي قصف البوارج الحربية الإسرائيلية لشواطئ مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن هناك مئات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في شمال قطاع غزة، لافتة النظر أن عدد الشهداء تجاوز 20 ألف شهيد و 53 ألف جريح.

من جانبه أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن مصير عشرات الكوادر الطبية التابعة له ما يزال مجهولا بعد محاصرة المركز الوحيد للهلال الأحمر في شمال قطاع غزة، والذي قدم العلاج والإسعافات الأولية لمئات الجرحى بعد توقف جميع مستشفيات شمال قطاع غزة