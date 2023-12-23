شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات خضراء ومستدامة.. دراسة تكشف جهود مصر فى مواجهة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حققت الدولة المصرية العديد من النجاحات الكبرى حيث استثمرت مصر مؤخرًا بكثافة فى مشاريع الطاقة الخضراء، وأبرزها استهداف توليد 42% من الكهرباء من تلك المصادر بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية والأفريقية، أن الجهود المصرية في مجالي البيئة وتغير المناخ عديدة ومتنوعة، حيث أن الدولة تمتلك العديد من نماذج المشروعات الناجحة في جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي ساهم في تمويله عدد من شركاء التنمية من بينهم مؤسسة التمويل الدولية.

وكشفت الدراسة أن مصر لديها فرصة ذهبية لتقديم نموذج لأولويات القارة الأفريقية والدول النامية، التي تعتبر ضحية التغيرات المناخية، دون أن تتسبب بها، وفي إطار المدن المستدامة يمكن أن تبرز مصر التقاليد المصرية في الحفاظ على البيئة والمدن نحو استشراف مستقبل صحي خال من الكربون وأكثر استدامة.